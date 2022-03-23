США захотели исключить Россию из G20

«Что касается вопроса о G20, я просто скажу следующее: мы считаем, что Россия больше не может как обычно вести дела в международных институтах и в международном сообществе. Что касается конкретных институтов и конкретных решений, мы хотели бы проконсультироваться с нашими союзниками, прежде чем делать какие-либо дальнейшие заявления», — заявил Джейк Салливан в ходе брифинга, опубликованного на youtube-канале Белого дома.