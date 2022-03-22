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13 минут назад

В Польше объявили о заморозке счетов россиян в стране

Елена Прошина

Польша в рамках антироссийских санкций заморозила на счетах около 140 миллионов злотых (почти 33 миллиона долларов). Об этом сообщил пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер. Его слова приводит «Прайм».

Польша заморозила счета россиян в стране
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что власти страны намерены провести конфискацию имущества и активов россиян. Он отмечал, что совершить данные действия правительству мешают конституционные ограничения, но раз «итальянцы конфискуют яхты у российских олигархов», то и они могут делать то же самое.

24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ на это западные страны начали вводить беспрецедентные санкции против РФ. На территории страны, в том числе, приостановили работу многие иностранные компании.

В мире,Матеуш Моравецкий,Петр Мюллер,
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