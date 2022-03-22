Польша заморозила счета россиян в стране

Польша в рамках антироссийских санкций заморозила на счетах около 140 миллионов злотых (почти 33 миллиона долларов). Об этом сообщил пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер. Его слова приводит «Прайм».

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что власти страны намерены провести конфискацию имущества и активов россиян. Он отмечал, что совершить данные действия правительству мешают конституционные ограничения, но раз «итальянцы конфискуют яхты у российских олигархов», то и они могут делать то же самое.