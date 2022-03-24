В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 103.16EUR 113.26
Войти в почту
44 минуты назад

Зеленский предложил Швеции принять участие в восстановлении Украины

ТАССТАССиещё 2

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Швеции сыграть лидирующую роль в процессе восстановления украинских городов и отраслей.

Зеленский предложил Швеции принять участие в восстановлении Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Швеция - первая страна, которой мы это предлагаем, этот проект. Вы можете взять шефство над городом, любым регионом или отраслью для их восстановления. Уверен, что ваше лидерство будет незаменимым", - сказал он в четверг в обращении к парламенту Швеции.

Зеленский призвал шведские компании и архитекторов участвовать в "отстройке и восстановлении" Украины.

"Я приглашаю шведских архитекторов, шведские компании, шведское государство, ваш народ принять участие в этом историческом проекте", - заявил он.

Ранее в марте Зеленский неоднократно выступал по видеосвязи перед зарубежными парламентариями, в том числе перед Конгрессом США, Палатой общин Великобритании, германским Бундестагом, израильским Кнессетом, Сеймом Польши, парламентом Италии, Японии и Франции. В своих выступлениях он благодарил за оказываемую Западом военную и гуманитарную поддержку и призывал оказывать большее давление на Россию.

В мире,Владимир Зеленский,Парламент Великобритании,Конгресс США,
9
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители