Зеленский предложил Швеции принять участие в восстановлении Украины

"Швеция - первая страна, которой мы это предлагаем, этот проект. Вы можете взять шефство над городом, любым регионом или отраслью для их восстановления. Уверен, что ваше лидерство будет незаменимым", - сказал он в четверг в обращении к парламенту Швеции.