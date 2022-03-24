Зеленский предложил Швеции принять участие в восстановлении Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Швеции сыграть лидирующую роль в процессе восстановления украинских городов и отраслей.
"Швеция - первая страна, которой мы это предлагаем, этот проект. Вы можете взять шефство над городом, любым регионом или отраслью для их восстановления. Уверен, что ваше лидерство будет незаменимым", - сказал он в четверг в обращении к парламенту Швеции.
Зеленский призвал шведские компании и архитекторов участвовать в "отстройке и восстановлении" Украины.
"Я приглашаю шведских архитекторов, шведские компании, шведское государство, ваш народ принять участие в этом историческом проекте", - заявил он.
Ранее в марте Зеленский неоднократно выступал по видеосвязи перед зарубежными парламентариями, в том числе перед Конгрессом США, Палатой общин Великобритании, германским Бундестагом, израильским Кнессетом, Сеймом Польши, парламентом Италии, Японии и Франции. В своих выступлениях он благодарил за оказываемую Западом военную и гуманитарную поддержку и призывал оказывать большее давление на Россию.