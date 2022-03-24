На Украине возбудили дела против 161 российского сенатора

Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовные дела о посягательстве на территориальную целостность страны против 161 члена Совета Федерации России . Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы ведомства Ирины Венедиктовой .

По ее словам, украинские власти пошли на такой шаг из-за поддержки сенаторами решения о признании Донецкой и Луганской народных республик. Следствие будет собирать доказательства в рамках «магистрального дела об агрессии со стороны Российской Федерации».