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1 час назад

На Украине возбудили дела против 161 российского сенатора

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Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовные дела о посягательстве на территориальную целостность страны против 161 члена Совета Федерации России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы ведомства Ирины Венедиктовой.

На Украине возбудили дела против 161 российского сенатора
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, украинские власти пошли на такой шаг из-за поддержки сенаторами решения о признании Донецкой и Луганской народных республик. Следствие будет собирать доказательства в рамках «магистрального дела об агрессии со стороны Российской Федерации».

«Прокуроры офиса генпрокурора совместно со следователями СБУ сообщили им о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины», — заявила Венедиктова.

В мире,Громкие уголовные дела ,Ирина Венедиктова,СБУ,Совет Федерации,
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