Ереван обвинил Баку в перекрытии газоснабжения Карабаха

Накануне в Информационном штабе непризнанной республики Нагорный Карабах сообщили, что подозревают азербайджанскую сторону в том, что в результате ремонтных работ на подорванном в начале марта газопроводе она установила клапан, посредством которого перекрыла газоснабжение.

Газопровод на участке в районе Шуши был поврежден в ночь на 9 марта. Местное население в течение более 10 суток было лишено поставок топлива из Армении. В Карабахе наблюдались перебои с электроснабжением, больницы и другие социально важные объекты остались без отопления. По данным армянской стороны, азербайджанские власти препятствовали реализации ремонтных работ на газопроводе и разминированию прилегающей территории. Подача газа в Степанакерт и прилегающие районы была восстановлена 19 марта.