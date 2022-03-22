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13 минут назад

Ереван обвинил Баку в перекрытии газоснабжения Карабаха

Вероника Полынина

Азербайджан перекрыл газоснабжение Нагорного Карабаха в районе города Шуши. Об этом, как передает ТАСС, сообщил МИД Армении.

Ереван обвинил Баку в перекрытии газоснабжения Карабаха
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ведомстве заявили, что 120-тысячное население региона осталось без необходимого газоснабжения в условиях снегопада и аномальных холодов.

«Азербайджан умышленно нарушает нормальную работу жизненно важной инфраструктуры Нагорного Карабаха, что, очевидно, ведет к гуманитарному кризису в Нагорном Карабахе», - говорится в сообщении.

Накануне в Информационном штабе непризнанной республики Нагорный Карабах сообщили, что подозревают азербайджанскую сторону в том, что в результате ремонтных работ на подорванном в начале марта газопроводе она установила клапан, посредством которого перекрыла газоснабжение.

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Газопровод на участке в районе Шуши был поврежден в ночь на 9 марта. Местное население в течение более 10 суток было лишено поставок топлива из Армении. В Карабахе наблюдались перебои с электроснабжением, больницы и другие социально важные объекты остались без отопления. По данным армянской стороны, азербайджанские власти препятствовали реализации ремонтных работ на газопроводе и разминированию прилегающей территории. Подача газа в Степанакерт и прилегающие районы была восстановлена 19 марта.

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