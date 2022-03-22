Работу завода Volkswagen в Братиславе остановили из-за отсутствия комплектующих с Украины

Завод международного автомобилестроительного концерна Volkswagen, расположенный в Братиславе и являющийся одним из крупнейших в Европе, приостановил производство из-за отсутствия электронных компонентов от поставщиков с Украины. Об этом сообщила пресс-секретарь завода Луция Коварович-Макайева.

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"Недостаток электронных компонентов, связанный с прекращением поставок от предприятий-партнеров из-за конфликта на Украине, привел к остановке производства на заводе, - приводит ее слова словацкое коммерческое информационное агентство SITA. - Производственный процесс был остановлен с понедельника и не возобновился".

По ее словам, завод и ранее испытывал сложности в выпуске машин из-за недостатка электронных компонентов на мировых рынках. Ситуация ухудшилась после начала российской специальной операции на Украине. Руководство предприятия разрабатывает план возобновления производства, идет поиск временных альтернативных вариантов получения необходимых комплектующих.