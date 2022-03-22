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37 минут назад

Работу завода Volkswagen в Братиславе остановили из-за отсутствия комплектующих с Украины

ТАССТАСС

Завод международного автомобилестроительного концерна Volkswagen, расположенный в Братиславе и являющийся одним из крупнейших в Европе, приостановил производство из-за отсутствия электронных компонентов от поставщиков с Украины. Об этом сообщила пресс-секретарь завода Луция Коварович-Макайева.

Работу завода Volkswagen в Братиславе остановили из-за отсутствия комплектующих с Украины
Фото: ReutersReuters

"Недостаток электронных компонентов, связанный с прекращением поставок от предприятий-партнеров из-за конфликта на Украине, привел к остановке производства на заводе, - приводит ее слова словацкое коммерческое информационное агентство SITA. - Производственный процесс был остановлен с понедельника и не возобновился".

По ее словам, завод и ранее испытывал сложности в выпуске машин из-за недостатка электронных компонентов на мировых рынках. Ситуация ухудшилась после начала российской специальной операции на Украине. Руководство предприятия разрабатывает план возобновления производства, идет поиск временных альтернативных вариантов получения необходимых комплектующих.

Завод Volkswagen в Братиславе действует с 1991 года. Инвестиции концерна составили €4,6 млрд. За прошедшие 30 лет в столице Словакии было произведено более 6 млн различных моделей автомобилей марок, входящих в группу Volkswagen.

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