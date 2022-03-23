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38 минут назад

В Азербайджане отреагировали на утверждение Армении о перекрытии газа в Карабахе

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В Министерстве иностранных дел (МИД) Азербайджана отреагировали на утверждение Армении о том, что азербайджанские власти перекрыли газоснабжение Нагорного Карабаха в зоне временной дислокации российских миротворцев. Об этом сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

В Азербайджане отреагировали на утверждение Армении о перекрытии газа в Карабахе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Руководитель пресс-службы азербайджанского ведомства Лейла Абдуллаева назвала безосновательным подобное заявление Армении и обвинила Ереван в «неконструктивном поведении».

Она также призвала армянскую сторону уделять больше внимания выполнению обязательств в рамках трехсторонних договоренностей по урегулированию в Карабахе и вывести из региона остатки своих вооруженных сил, поспособствовав тем самым «региональному миру и безопасности».

Ранее МИД непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) обвинил власти Азербайджана в гуманитарном терроризме, заявив, что они сорвали газоснабжение НКР, оставив местных жителей без отопления в холодную погоду. В свою очередь внешнеполитическое ведомство Армении сообщило, что Баку перекрыл газоснабжение Карабаха в районе города Шуша, в результате чего 120 тысяч человек столкнулись с гуманитарным кризисом.

В мире,Новости регионов,Армения и Азербайджан,
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