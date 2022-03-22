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46 минут назад

Ереван обвинил Баку в приостановке газоснабжения Карабаха

News.ruNews.ru

Азербайджан перекрыл газоснабжение Карабаха, что ведёт к гуманитарной катастрофе, говорится на сайте МИД Армении. По сообщениям армянского внешнеполитического ведомства, 120 тыс. жителей остались без газа.

Азербайджан перекрыл газоснабжение Карабаха
Фото: Jriy Bereznuk/Russian Look/Global Look PressJriy Bereznuk/Russian Look/Global Look Press

В условиях небывалого снегопада и небывалых холодов около 120 тыс. жителей Нагорного Карабаха лишились необходимого газоснабжения. Азербайджан умышленно нарушает нормальную работу жизненно важной инфраструктуры Нагорного Карабаха, что, очевидно, ведет к гуманитарному кризису в Нагорном Карабахе , — говорится в сообщении.

Ереван призвал международное сообщество к незамедлительной реакции на подобные действия Баку для предотвращения гуманитарного кризиса.

Ранее Армения обратилась к Минской группе ОБСЕ с просьбой организовать переговоры с Азербайджаном для подписания мирного соглашения. При этом отмечается, что Ереван ответил на ранее переданные азербайджанской стороной предложения.

До этого глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что Баку направил в Ереван предложение по нормализации отношений, состоящее из пяти пунктов. В Баку полагают, что это хорошая возможность нормализовать отношения между двумя странами. По словам Байрамова, азербайджанская сторона готова к миру, несмотря на все трудности и проблемы прошлого.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение с участием России, достигнутое в ночь на 10 ноября того же года.

В мире,Джейхун Байрамов,
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