Азербайджан перекрыл газоснабжение Карабаха, что ведёт к гуманитарной катастрофе, говорится на сайте МИД Армении. По сообщениям армянского внешнеполитического ведомства, 120 тыс. жителей остались без газа.

Фото: Jriy Bereznuk/Russian Look/Global Look Press Jriy Bereznuk/Russian Look/Global Look Press

В условиях небывалого снегопада и небывалых холодов около 120 тыс. жителей Нагорного Карабаха лишились необходимого газоснабжения. Азербайджан умышленно нарушает нормальную работу жизненно важной инфраструктуры Нагорного Карабаха, что, очевидно, ведет к гуманитарному кризису в Нагорном Карабахе , — говорится в сообщении.

Ереван призвал международное сообщество к незамедлительной реакции на подобные действия Баку для предотвращения гуманитарного кризиса.

Ранее Армения обратилась к Минской группе ОБСЕ с просьбой организовать переговоры с Азербайджаном для подписания мирного соглашения. При этом отмечается, что Ереван ответил на ранее переданные азербайджанской стороной предложения.

До этого глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что Баку направил в Ереван предложение по нормализации отношений, состоящее из пяти пунктов. В Баку полагают, что это хорошая возможность нормализовать отношения между двумя странами. По словам Байрамова, азербайджанская сторона готова к миру, несмотря на все трудности и проблемы прошлого.