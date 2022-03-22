Правительство Великобритании рассмотрит запрет на российские металлы

Глава Лондонской биржи металлов Мэттью Чемберлен заявил, что обсуждает с правительством Великобритании запрет на российские металлы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

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"В настоящий момент российские металлы не находятся под санкциями, и поэтому их поставки разрешены. Мы, безусловно, работаем с правительством, чтобы донести до него обеспокоенность рынка, и будем смотреть, к чему все придет", — сказал он.

По его словам, приобретение российских металлов вызывает беспокойство у представителей площадки, так как Лондонская биржа металлов хочет быть уверена, что "не финансирует совершение каких бы то ни было злодеяний".

Ранее сообщалось, что российская "Северсталь" прекратила экспорт стальной продукции в страны Евросоюза из-за санкций. "Северсталь" столкнулась с отказом европейских клиентов от закупок своей продукции из-за санкций в отношении основного владельца металлургической компании Алексея Мордашова. Эксперты посчитали, что, несмотря на непопадание "Северстали" в санкционный список, предоставление ей, а также иным структурам, подконтрольным Мордашову, экономических ресурсов будет рассматриваться как косвенное предоставление их самому лицу, попавшему в черный список.

ПАО "Северсталь" — российская вертикально интегрированная сталелитейная и горнодобывающая компания. Компания владеет активами в России. Владелец компании российский предприниматель и миллиардер Алексей Мордашов (состояние на 1 марта 2022 года — $21,9 млрд).