Министр обороны Британии сделал признание в разговоре с пранкерами

«У нас вроде бы все в порядке было. У меня есть вся информация об этих ПТУРах. Мы отправили вам более 4 тысяч штук. И еще на подходе. У нас уже заканчивается наш собственный арсенал, но я каждый день либо разговариваю с министром (обороны Украины Алексеем) Резниковым, либо пишу ему сообщения», - заявил в ответ Уоллес.