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20 минут назад

Министр обороны Британии сделал признание в разговоре с пранкерами

Алиса Селезнёва

Великобритания поставила Украине практически все свои переносные противотанковые управляемые ракеты NLАW. Об этом британский министр обороны Бен Уоллес рассказал во время разговора с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом), отрывок из которого они опубликовали на YouTube.

Министр обороны Британии сделал признание в разговоре с пранкерами
Фото: ReutersReuters

Ранее британский министр обороны Бен Уоллес заявил, что ему позвонил самозванец, выдававший себя за премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. По словам Уоллеса, собеседник «задал ему несколько вводящих в заблуждение вопросов, и после того, как у него возникли подозрения, он прервал звонок».

Министр заверил, что «никакая российская дезинформация, искажения и грязные уловки» не могут отвлечь Британию от украинского кризиса. В свою очередь СМИ выяснили, что видеозвонок с подставным Шмыгалем был организован после получения электронного письма с адреса, принадлежащего сотруднику посольства Украины.

Сегодня российские пранкеры, звонившие от имени украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля министру обороны Великобритании Бену Уоллесу, опубликовали часть диалога с ним.

В 49-секундном ролике речь идет о переносных противотанковых управляемых ракетах NLAW. Один из пранкеров попросил министра не поставлять Украине такое оружие, так как оно «часто выходит из строя».

«У нас вроде бы все в порядке было. У меня есть вся информация об этих ПТУРах. Мы отправили вам более 4 тысяч штук. И еще на подходе. У нас уже заканчивается наш собственный арсенал, но я каждый день либо разговариваю с министром (обороны Украины Алексеем) Резниковым, либо пишу ему сообщения», - заявил в ответ Уоллес.

На этом запись обрывается. Полную версию разговора Вован и Лексус пообещали опубликовать позднее.

В мире,Денис Шмыгаль,Алексей Столяров,Бен Уоллес,Владимир Кузнецов,
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