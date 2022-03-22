Перестали работать сайт и приложение сети «Ашан»

Крупная торговая сеть «Ашан» объявила гражданам России о своем новом решении.
Представители компании заявили, что сайт и приложение не будут работать. Информацию предоставил новостной портал Primpress.
Граждане РФ начали интересоваться, почему они не могут зайти на официальный сайт гипермаркета или приложение. Им посоветовали использовать VPN-сервисы, которые могут помочь изменить IP-адрес пользователя. Сейчас такая мера необходима из-за введения санкций против России.
«Сайт и приложение «Мой Ашан» работают только на территории РФ. Проверьте, пожалуйста, не используете ли вы VPN. Если вы пытаетесь подключиться из сетей операторов, которые относятся к IP-адресации других стран, то работать не будет», - прокомментировали в компании.