Перестали работать сайт и приложение сети «Ашан»

«Сайт и приложение «Мой Ашан» работают только на территории РФ. Проверьте, пожалуйста, не используете ли вы VPN. Если вы пытаетесь подключиться из сетей операторов, которые относятся к IP-адресации других стран, то работать не будет», - прокомментировали в компании.