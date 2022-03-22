Симон Визенталь: что не так с биографией знаменитого «охотника за нацистами»

Командор и рыцарь, архитектор и журналист… Симон Визенталь, даже спустя десятилетие после своей смерти, интригует и вызывает споры.Был ли он на самом деле борцом с нацизмом, искал ли он действительно сотрудников СС и гестапо, скрывавшихся по всему миру после победы над Рейхом? Или все это – умелая игра на оголенных нервах гуманного человечества, шокированного зверствами гитлеровских приспешников?

Фото: introvertum.com introvertum.com

Симон Визенталь родился 31 декабря 1908 года в городе Бучач, который в те времена принадлежал Австро-Венгрии. Учился в Праге, в техническом университете; в 1941 году в Львове, который был оккупирован нацистами, попал в еврейское гетто, откуда его отправили в концлагерь в Яновске, а затем перевели в львовский лагерь. Там находились люди, обслуживавшие и ремонтировавшие железнодорожные составы и пути Восточной железной дороги. В 1943 году он бежал из этого лагеря, а затем, спустя девять месяцев, был пойман нацистами и отправлен в 1944 году в концлагерь Маутхаузен, откуда его освободили советские войска в 1945 году. Это то, что известно достоверно. А вот дальше – сплошные загадки…

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Побег из гетто, партизанщина и другие вехи биографии

Симон Визенталь давал о себе разноречивые сведения. Так, по данным историка Марка Вебера, ярого противника деятельности Симона, в 1948 году Визенталь на допросе сообщал, что в 1941 году он работал в Львове инженером. В автобиографических воспоминаниях он говорил, что последние два года перед заточением в концлагерь будущий «охотник за нацистами» трудился механиком на мебельной фабрике. Но это – пустяки, мало ли кем человек работал до тюрьмы?

А вот этап от момента побега в 1943 году до поимки – уже намного интереснее. Симон Визенталь в 1948 и 1949 годах на допросах утверждал, что сражался в этот период с немцами-захватчиками. И делал он это в составе партизанского отряда польской Армии Людовы. Документально это нигде не зафиксировано, кроме автобиографии борца с нацизмом. По утверждению Визенталя, он начинал свой боевой путь лейтенантом и буквально за несколько месяцев дослужился до майора. Преследуемый нацистами отряд пробрался во Львов, где Симон скрывался у своих знакомых. Его выследили и снова арестовали.

Романтическая история о партизанском этапе борьбы куда-то «пропала» из автобиографии, написанной в 1967 году. В ней Симон утверждал, что прятался у родственников и приятелей от побега и до поимки.

Что же выдающегося сделал Симон Визенталь?

Огромная заслуга этого человека в том, что он создал Центр еврейской документации в Линце и Вене. Благодаря ему были выслежены и задержаны некоторые нацисты, ответственные за геноцид евреев. Одним из таких руководителей был в свое время Адольф Эйхман.

Однако есть одно «но»: израильская политическая разведка Моссад не подтверждает серьезную или сколь-нибудь важную роль Визенталя в этой операции. Более того, Иссер Харель, руководивший поимкой нациста, сообщил, что Симон Визенталь не был никоим образом связан с этим делом.

Одним из громких дел, которые вменяют в вину Симону, было преследование Франка Валюса. В 1974 году Визенталь выдвинул обвинение этому жителю Чикаго в том, что тот в Польше выдавал евреев гестаповцам. Судебное расследование завершилось в пользу Франка, но ему пришлось заплатить из собственного кармана за адвокатов 60 000 долларов.

В то же время Центр Симона Визенталя (SWC) ежегодно публикует списки нацистов, вина которых доказана в суде, и которые понесли справедливое наказание, либо продолжают скрываться по всему миру от рук правосудия. Так с помощью сотрудников Центра был арестован Джон Демьянюк, известный под кличкой Иван Грозный. Его обвинили в смерти почти 5000 заключенных концлагеря Флоссенбюрг.

Так кто же он на самом деле?

Неоднозначная личность Симона Визенталя, командора Ордена Белого льва, вызывает массу споров. У него есть как ярые противники, утверждающие, что главной целью «охотника за нацистами» являлась коммерциализация холокоста, так и преданные его делу соратники. В пользу первых говорит, например, большое количество неверных сведений, которые Симон озвучивал в прессе. В частности, по поводу Менгеле (Ангел Смерти). Визенталь в 1977 году утверждал, что Йозеф Менгеле ведет роскошную жизнь в Парагвае, тогда как бывший нацист буквально нищенствовал в Бразилии и в 1979 году умер.