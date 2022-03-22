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1 час назад

Медведев призвал усилить проверки всех приезжающих в Россию

Москва24Москва24

Текущая ситуация требует усиления проверок всех въезжающих в Россию лиц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Он подчеркнул, что в нынешних условиях терроризм и экстремизм являются одними из наиболее серьезных угроз.

Медведев: Важно обеспечить тщательную проверку всех прибывающих в Россию лиц
Фото: ТАССТАСС

"Может, действительно, возрасти количество радикальных элементов, которые приезжают в нашу страну как с территории Украины, так и с территорий других сопредельных государств. <...>. Важно обеспечить тщательную проверку всех прибывающих в Россию лиц", – сказал он.

В то же время, по словам Медведева, российским властям удается сдерживать рост криминала, несмотря на имеющиеся трудности. Ранее Владимир Путин заявил, что в отношении нелегальных мигрантов и тех, кто нарушает российские законы, должны быть приняты жесткие меры. По мнению главы государства, служить поводом для высылки из России с последующим запретом на въезд могут любые проявления экстремизма, нарушения правопорядка и незаконная трудовая деятельность.

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