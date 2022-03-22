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1 час назад

В Лондоне пообещали "рассмотреть" визит Джонсона в Киев

Газета.RuГазета.Ruиещё 1

Визит премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в Киев пока не планируется, однако британское правительство готово рассмотреть такую возможность в случае официального приглашения от Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на Даунинг-стрит.

В Лондоне пообещали "рассмотреть" визит Джонсона в Киев
Фото: ReutersReuters

"Мы, безусловно, изучим любое приглашение, если оно поступит, но в настоящий момент планов визита туда нет", - заявил представитель Джонсона.

По данным Даунинг-стрит, официальное приглашение президент Украины Владимир Зеленский пока не направлял. Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что предлагал президенту Украины Владимиру Зеленскому бежать под защиту Британии. По словам Джонсона, такой вариант рассматривается уже давно. Он также отметил, что планирует посетить Киев в ближайшее время для того, чтобы выразить украинскому режиму "стратегическую, политическую, экономическую и моральную" поддержку.

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