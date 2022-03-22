Сербия отказалась участвовать в «антироссийской истерии»

«Сербия никогда не будет участвовать в антироссийской истерии, при которой отнимается собственность граждан и самой РФ, также не будет запрещать российские СМИ, выгонять российских детей из школ, а русских писателей и ученых удалять из школьных учебников. Цивилизация, которая бы убрала русских писателей, ученых, борцов за свободу, цивилизация, которая бы отреклась от всего, что русский народ дал миру – была бы очень бедной цивилизацией», — заявил глава МВД на встрече с послом РФ в Сербии Александром Боцаном-Харченко.