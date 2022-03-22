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25 минут назад

Сербия отказалась участвовать в «антироссийской истерии»

Елена Прошина

Власти Сербии не присоединятся к антироссийской истерии и не станут запрещать российские СМИ и российскую культуру. Об этом заявил министр внутренних дел страны Александр Вулин, сообщает РИА Новости.

Сербия отказалась участвовать в «антироссийской истерии»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сербия никогда не будет участвовать в антироссийской истерии, при которой отнимается собственность граждан и самой РФ, также не будет запрещать российские СМИ, выгонять российских детей из школ, а русских писателей и ученых удалять из школьных учебников. Цивилизация, которая бы убрала русских писателей, ученых, борцов за свободу, цивилизация, которая бы отреклась от всего, что русский народ дал миру – была бы очень бедной цивилизацией», — заявил глава МВД на встрече с послом РФ в Сербии Александром Боцаном-Харченко.

Вулин подчеркнул, что Сербия является самостоятельным государством и она «сама выбирает себе друзей». Также министр напомнил, что в 2015 году в Совбезе ООН Россия наложила вето на резолюцию, которой сербский народ был бы «провозглашен первым геноцидным народом в истории человечества».

Отдельно глава МВД Сербии указал на исключительное сотрудничество с МВД, МЧС, Росгвардией и с другими силовыми структурами РФ, а также поблагодарил за поддержку РФ территориальной целостности Сербии.

В мире,Александр Вулин,Росгвардия,Совбез ООН,
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