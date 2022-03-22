В Нидерландах заморозили российские активы на 400 млн евро

Нидерланды решили заморозить российские активы почти на 400 миллионов евро. Об этом заявила министр финансов страны Сигрид Каг в письме Палате Представителей - нижней палате парламента, передает РИА Новости.

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Она подчеркнула, что голландские банки заморозили российские активы почти на 145 миллионов евро, трастовый сектор - на сумму 242,6 миллиона евро, пенсионные фонды - на 379 886 евро, инвестиционные компании - на 3,9 миллиона евро.

«Общая сумма замороженных активов составила 391 944 031 евро», - сказано в письме министра.

При этом она предупредила, что информация может обновиться в связи с новым пакетом санкций ЕС против РФ, который вступил в силу 15 марта.

«В таблице представлены отчеты, полученные министерством до 21 марта включительно. Ввиду вышеизложенного, это, вероятно, не полная картина санкционных последствий и заморозок (российских активов - ред.) со стороны финансовых учреждений и трастовых фондов», - говорится в письме.