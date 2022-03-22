«Позор!»: канадский писатель обрушился на главу МИД из-за Украины

Канадский писатель и активист Ив Энглер вмешался в выступление главы МИД страны Мелани Жоли, которое было посвящено ситуации на Украине. Видео инцидента опубликовали «Известия».

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Писатель поинтересовался у главы канадского дипломатического ведомства, почему ни Канада, ни НАТО «не подтолкнули Киев к выполнению Минских соглашений» и продолжают поставки оружия в регион.

«Позор вам! Вы толкаете нас к третьей мировой войне! (...) Перестаньте поставлять оружие, перестаньте тренировать военных, перестаньте использовать Украину как инструмент против России», - потребовал Ив Энглер.

В итоге охрана поспешно вывела его из зала.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Глава государства назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он особо отметил, что Россия не планирует оккупацию украинских территорий. В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели обширные антироссийские санкции.