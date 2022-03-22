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57 минут назад

Стало известно о грядущем визите президента Красного Креста в Россию

Lenta.ruLenta.ru

Президент Международного Красного Креста (МКК) Петер Маурер приедет в Россию 23-24 марта. О грядущем визите стало известно из сообщения пресс-службы организации, передает «Интерфакс».

Президент Красного Креста приедет с визитом в Россию
Фото: Pavel Golovkin / APPavel Golovkin / AP

Отмечается, что Маурер собирается провести встречу с председателем Российского Красного Креста Павлом Савчуком в Москве.

«Мы планируем обсудить текущую гуманитарную ситуацию и наше взаимодействие с коллегами и сверить часы, чтобы максимально эффективно отвечать на нужды людей», — передает пресс-служба МКК.

Ранее начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев призвал международные гуморганизации, в том числе ООН, ОБСЕ и МККК, помочь эвакуироваться жителям Мариуполя. По его словам, международные наблюдатели должны войти в состав как российской, так и украинской колонн.

20 марта генеральный секретарь белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов сообщил, что в Белоруссию прибыли порядка 2000 украинцев, в основном женщины и дети. Он также рассказал, что около трети беженцев покидают территорию Украины пешком.

В мире,Павел Савчук,Михаил Мизинцев,Дмитрий Шевцов,Петер Маурер,НЦУО РФ,Международный комитет Красного Креста,ООН,ОБСЕ,
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