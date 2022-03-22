Нуланд призвала Индию осудить Россию

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд призвала индийские власти присоединиться к осуждению России за проводимую спецоперацию на Украине. Об этом она сообщила в интервью телеканалу NDTV.
По ее словам, демократии должны объединиться и изменить свою позицию по отношению к России из-за действия президента Владимира Путина.
«Мы знаем об исторических отношениях и оборонных отношениях между Индией и Россией, в то время когда США не были готовы к такого рода отношениям. Но времена изменились. Они изменились с точки зрения готовности США и Европы быть сильными партнерами Индии в области обороны и безопасности. Мы делаем больше вместе в Индо-Тихоокеанском регионе… Я думаю, что здесь, в Индии, тоже происходит эволюция мышления, поэтому нам важно поговорить», - цитируют Нуланд РИА Новости.
Ранее с критикой в адрес Индии выступил президент США Джо Байден. Он заявил, что из группы стран «четверки» только Индия «невнятно» выступила по отношению к России. По его словам, Индия пытается сбалансировать свои связи с Россией и Западом.
Напомним, Индия не ввела санкции и даже не осудила Россию в связи со спецоперацией на Украине. РФ является крупнейшим поставщиком военной техники в Индию.