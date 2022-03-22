Нуланд призвала Индию осудить Россию

«Мы знаем об исторических отношениях и оборонных отношениях между Индией и Россией, в то время когда США не были готовы к такого рода отношениям. Но времена изменились. Они изменились с точки зрения готовности США и Европы быть сильными партнерами Индии в области обороны и безопасности. Мы делаем больше вместе в Индо-Тихоокеанском регионе… Я думаю, что здесь, в Индии, тоже происходит эволюция мышления, поэтому нам важно поговорить», - цитируют Нуланд РИА Новости.