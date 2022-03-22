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1 час назад

Oriflame ограничит деятельность в России

Москва24Москва24

Oriflame решила временно ограничить деятельность в России.

Oriflame ограничит деятельность в России
Фото: depositphotosdepositphotos

"Компания приостанавливает инвестиции в маркетинг, тренинги и мероприятия. Oriflame также приостанавливает возможность приобретения продукции незарегистрированными покупателями онлайн через персональный бьюти-магазин", – говорится в заявлении организации.

В Oriflame уточнили, что партнеры компании могут продолжать работать, однако с учетом принятых решений.

Ранее японский косметический бренд Shiseido объявил о приостановке поставок своей продукции в Россию. В компании это решение объяснили событиями на Украине, а также остановкой инвестиций в российский рынок, в том числе в сфере рекламы.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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