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51 минуту назад

В России назвали количество арестованных за рубежом самолетов

УралинформбюроУралинформбюро

Российские авиакомпании из-за санкций лишились 78 самолетов, которые были арестованы за рубежом. Об этом заявил министр транспорта страны Виталий Савельев.

В России назвали количество арестованных за рубежом самолетов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как заявил чиновник, в настоящее время в российский реестр переведено почти 800 машин из 1 367 на момент введения санкций.

"Страхуем их в российской страховой компании […]. "Потеряли" 78 машин", – приводит ТАСС его слова.

Министр подчеркнул, что эти 78 самолетов были арестованы в иностранных государствах и уже не вернутся в Россию.

Стоит напомнить, что на фоне проведения Вооруженными силами РФ спецоперации на Украине Евросоюз запретил продажу и поставки, в том числе в лизинг, воздушных судов и запчастей к ним для авиакомпаний РФ. Кроме того, некоторые страны закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов, передает "Уралинформбюро".

Позже в Москве было принято решение о возможности регистрации прав на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге.

В настоящее время Минпромторг США запретил обслуживание самолетов Boeing, которые эксплуатируют российские авиакомпании. В отрасли опасаются, что аналогичные меры примут в ЕС в отношении Airbus.

Зарубежные рейсы из России в настоящее время выполняются на отечественных Sukhoi Superjet 100. По данным газеты "Коммерсантъ", юристы не исключают изъятия и этих лайнеров в счет Boeing и Airbus, если российские компании не вернут их лизингодателям до 28 марта (крайний срок, с которого начинают действовать санкции).

В мире,Виталий Савельев,Boeing,Минпромторг,ЕС,
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