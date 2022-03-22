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1 час назад

В Италии устроили митинг против поставок оружия на Украину

Елена Прошина

Жители итальянского города Пиза и сотрудники местного аэропорта вышли с протестом против поставок оружия Украине под видом гуманитарной помощи. Как сообщает «Газета.ru», в итальянском профсоюзе рабочих уверены, что поставки оружия в зону конфликта могут спровоцировать более интенсивные боевые действия.

В Италии устроили митинг против поставок оружия на Украину
Фото: ReutersReuters

В местном профсоюзе также считают, что протест направлен как против отгрузки оружия украинским военным, так и против участия госслужащих и работников аэропорта в этих операциях.

Отдельно часть активистов заявила, что недовольна использованием гражданских самолетов для перевозки военных грузов. В это же время на одной из площадей Рима также состоялись массовые демонстрации против отправки оружия на Украину и участия Италии в миссиях НАТО.

Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о начале военной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Глава государства назвал её целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

После этого ряд стран начал поставлять Украине дополнительное вооружение, в том числе и противозенитные ракетные комплексы.

В мире,Владимир Путин,НАТО,
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