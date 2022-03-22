Востоковед назвал возможные сроки возобновления переговоров РФ и Японии

Приостановка обсуждения мирного договора с Японией — закономерный шаг в условиях введения различных санкционных ограничений в отношении России, возобновление переговорного процесса может занять не один год. Об этом сообщил руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов.

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Эксперт отметил, что переговоры с Японией зашли в тупик еще в прошлом году, так как у стран принципиально разное отношение к договору. Российская сторона рассматривала договор как вариант сотрудничества при сохранении территориальной целостности, а Япония расценивала договор, как способ получения Южных Курил.

— Даже когда ситуация с Украиной разрешится, потребуется не один год, чтобы прийти к какому-то выводу — будем ли мы возобновлять переговоры о мире с Японией или нет, — отметил Кистанов в комментарии «Радио 1».

21 марта МИД России объявил об отказе от переговоров с Японией по мирному договору. Министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси назвал подобное решение несправедливым. По его словам, японская сторона выражает по этому поводу решительный протест, передает ФАН.