Novartis приостановила начало новых исследований в России

Швейцарская фармацевтическая компания Novartis приостановила начало новых клинических исследований в России в связи с проведением специальной военной операции РФ на Украине. Об этом говорится в ее сообщении, опубликованном во вторник.
"Мы ставим на паузу начало новых клинических исследований и привлечение новых участников для уже существующих исследований", - отметила компания. Она напомнила, что ранее ею был применен "пакет мер" в отношении РФ, включающий "приостановку инвестиций капитала, рекламы в СМИ и другой деятельности по продвижению" своей продукции. Вместе с тем Novartis по-прежнему "привержена обеспечению доступа к лекарствам в России".
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.