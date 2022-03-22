Novartis приостановила начало новых исследований в России

"Мы ставим на паузу начало новых клинических исследований и привлечение новых участников для уже существующих исследований", - отметила компания. Она напомнила, что ранее ею был применен "пакет мер" в отношении РФ, включающий "приостановку инвестиций капитала, рекламы в СМИ и другой деятельности по продвижению" своей продукции. Вместе с тем Novartis по-прежнему "привержена обеспечению доступа к лекарствам в России".