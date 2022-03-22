Черногория сократила сроки пребывания россиян без визы

Правительство Черногории сократило срок безвизового пребывания россиян в стране с 90 до 30 дней, новые правила будут действовать с 1 апреля до 31 октября.

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Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"Для пребывания в Черногории свыше 30 дней <...> они (граждане России. – Прим. ред.) должны получить в посольстве Черногории многократную визу на три месяца. Консульский сбор за визу до 90 дней – 60 евро", – говорится в сообщении.

Отмечается, что россияне могут прилететь в Черногорию стыковочными рейсами через Белград, Стамбул или Дубай. Средняя стоимость полета в одну сторону составляет 117,2 тысячи рублей на человека.