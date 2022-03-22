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1 час назад

Глава Крыма обвинил Запад в пиратстве и пообещал защитить яхты россиян

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Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале пообещал защитить дорогостоящие яхты попавших под санкции россиян и обвинил страны Запада в пиратстве.

Крым предоставит убежище яхтам, которым угрожает арест в Евросоюзе
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Похоже, что западные страны возвращаются к своему привычному занятию — пиратству. Оно у них в крови», — заявил глава региона.

Аресты дорогостоящих яхт в рамках наложенных Западом санкций он назвал беззаконием и беспределом. По словам главы Крыма, в республике владельцы яхт будут чувствовать себя в безопасности, так как регион является «территорией права и безопасности».

«Республика Крым готова принять яхты и предоставить убежище от беспредела. Места хватит всем», — пообещал Аксенов.

Более 20 яхт неназванных российских бизнесменов уже задержаны в Финляндии, яхта миллиардера Дмитрия Пумпянского арестована в Гибралтаре. Санкции в отношении российских предпринимателей и чиновников были введены на Западе после начала Россией 24 февраля спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.

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