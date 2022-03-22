Обзор иноСМИ: скрытый враг Турции и Китай против стены санкций

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Фото: Reuters Reuters

«Америка не союзник, а скрытый враг»

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Турецкий портал Haber7 рассказал, что в США предложили вернуть Анкару в проект американских истребителей F-35 в обмен на предоставление Турцией российских С-400 Украине. Турецкие читатели эту идею не поддержали.

Tula23 написал, что в случае передачи С-400 «отношения с русскими поменяются на противоположные»: «Америка не союзник, а скрытый враг». Другой пользователь отметил, что в Первую мировую немецкие корабли ходили под турецким флагом, «бомбили русских и втянули нас в войну, теперь хотят сделать то же самое». Hasan заявил, что туркам «не нужны F-35 или НАТО»: «Что действительно нам необходимо, так это упорно работать и производить все виды оружия, включая ядерное». Еще один комментатор отметил, что Турции необходимо оборонительное оружие, а не «летающие гробы»: «Пусть американцы сначала отдадут деньги, которые взяли у нас за F-35. Мы не верим этим гангстерам».

«Сломает ли Китай стену западных санкций против России»

Автор The National Interest Марк Эпископос заявил, что «наглое пренебрежение» западными санкциями со стороны Китая раскрывает одну из скрытых опасностей кампании давления на Москву. Пока неизвестно, насколько успешно Кремль сможет смягчить экономические последствия санкций за счет углубления связей с Китаем, но «ясно одно: Пекин не проявляет интереса к сворачиванию своих бурно развивающихся торговых и инвестиционных отношений с Россией».

В феврале Китай и РФ подписали пакет нефтегазовых сделок на 30 лет на сумму 117,5 миллиарда долларов. В марте стало известно, что связанные с государством китайские субъекты рассматривают возможность покупки акций российских энергетических и сырьевых компаний. На фоне этого Саудовская Аравия готовится продавать нефть за юани вместо долларов: это может нанести «сильнейший удар по нефтедоллару и подорвать один из самых стабильных источников долгосрочного богатства США». Беспрецедентный режим санкций США - и их «бесцеремонные угрозы» наказать правительства, которые, как считается, помогают России - могут стать катализатором частичного разделения мира на два экономических блока и ослабить Запад, считает Эпископос.

«Санкции против РФ обнажили недостатки мировой финансовой системы»

С начала украинского кризиса США и Евросоюз ввели против России ряд «беспрецедентно жестких» санкций. Как пишет китайская «Хуаньцю шибао», санкции в отношении России обнажили чрезмерную зависимость мировой экономики от доллара и финансовой системы США.

Издание считает, что меры против России побудят другие страны стремиться к диверсификации валютных резервов, расчетных валют и платежных систем. Санкции создают дополнительные риски и неопределенность для финансовых учреждений в третьих странах, которые активно сотрудничают с Россией. Кроме того, заморозка валютных резервов страны в размере сотен миллиардов долларов бросила тень на стабильность и надежность международной валютно-финансовой системы.

Европейцы прокладывают новый путь в Азию в обход России

Телеканал CNN рассказал, что закрытие российского воздушного пространства для международных перевозчиков, большинство из которых - европейские, вынудило авиакомпании искать альтернативные маршруты. Для некоторых рейсов, к примеру, соединяющих Европу и Юго-Восточную Азию, это особенно проблематично.

Лучше всего проблему иллюстрирует рейс Finnair из Хельсинки в Токио. Раньше самолеты национального авиаперевозчика Финляндии взлетали, быстро оказывались в небе России и пролетали так около пяти тысяч километров. Затем они входили в Китай возле его северной границы с Монголией, пролетали над его территорией около 1500 километров, прежде чем снова оказаться в РФ к северу от Владивостока. Наконец, они пересекали Японское море и поворачивали на юг в сторону аэропорта Нарита. Путешествие занимало в среднем чуть менее девяти часов. После введения взаимных санкций Finnair стала летать в Токио над Северным полюсом. Рейс находится в пути более 13 часов и для его выполнения используется на 40 процентов больше топлива.

«Зеленский укрепляет полный контроль над Украиной»

Ведущий Fox News Такер Карлсон обратил внимание на решение президента Украины Владимира Зеленского приостановить работу 11 партий из-за подозрений в их связи с Россией. Одной из них стала «Оппозиционная платформа - За жизнь», хотя партия и осудила действия РФ на Украине.