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18 минут назад

В ЛНР обвинили Зеленского в попытке завести переговоры в тупик

Lenta.ruLenta.ru

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о необходимости проведения всеукраинского референдума о статусе Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и Крыма очень похожи на попытку завести переговоры по украинскому кризису в тупик. С такой оценкой выступил представитель ЛНР Родион Мирошник, сообщает РИА Новости.

В ЛНР в очередной раз усомнились в адекватности украинского президента
Фото: ТАССТАСС

«Критические вопросы, которые и привели Украину к критическому состоянию, — закрепление в конституции стремление в ЕС и НАТО — принимались без всеукраинского референдума, а вопрос "военных компромиссов" в период военных действий, массовой эвакуации населения и разгула украинской военной пропаганды предлагается вынести на всеукраинский референдум?» — задался риторическим вопросом Мирошник.

В ЛНР из-за такого решения Зеленского в очередной раз усомнились в адекватности украинского президента. По мнению республиканского представителя, лидер Украины неадекватно представляет себе возможность реализации озвученных им предложений.

21 марта Зеленский рассказал, что считает всеукраинский референдум средством для решения вопроса о статусе Крыма и Донбасса.

«Я пояснял всем переговорным группам: когда вы говорите обо всех этих изменениях, и они могут быть историческими, мы никуда не денемся, мы придем к референдуму», — обозначил ранее свою позицию украинский президент.

В мире,Родион Мирошник,Владимир Зеленский,НАТО,ЕС,
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