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40 минут назад

Хинштейн назвал бесперспективным введение ответственности для россиян за использование VPN

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Введение ответственности за использование россиянами VPN бесперспективно, заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Введение ответственности использование VPN не имеет перспективы, считает Хинштейн
Фото: Legion-MediaLegion-Media

«Я считаю, что введение ответственности для пользователей за использование VPN неперспективно и с точки зрения результативности не даст никакого эффекта, кроме обратного», — цитирует его Интерфакс.

Вместе с тем Хинштейн отметил, что законодатель готов будет обсудить с правительством иную точку зрения.

На прошлой неделе он сообщил, что порядка двух десятков популярных в России VPN уже заблокированы. По словам главы думского комитета, блокировки продолжатся.

В мире,Александр Хинштейн,Госдума,
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