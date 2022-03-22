В Европе призвали заблокировать соцсети российских посольств

Европейские чиновники просят заблокировать аккаунты более 100 российских посольств и госучреждений в соцсетях Facebook и Twitter. По их мнению, они распространяют «дезинформацию» о спецоперации на Украине, пишет газета Financial Times.

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«Мы призываем платформы тщательно применять правила их политики... и предпринять немедленные меры в отношении контента, который нарушает закон или условия пользования (платформой)», - цитируют вице-президента Еврокомиссии по вопросам ценностей и прозрачности Веру Журову РИА Новости.

По ее словам, технологические платформы должны нести ответственность и стать более прозрачными в отношении модерации контента. В частности, в Европе недовольны тем, что посольства размещали на своих страницах информацию о разработке на территории Украины биологического оружия. Кроме того, европейцев возмутило появление сведений о том, что в здании роддома в Мариуполе размещалась база нацбатальона «Азов».