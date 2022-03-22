«ВКонтакте» заблокировала страницу Алексея Навального

Социальная сеть «ВКонтакте» заблокировала страницы политиков Алексея Навального и Ильи Яшина.

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При попытке зайти на страницы оппозиционеров пользователи получают сообщение, что блокировка была осуществлена «по требованию Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года».

В ведомстве пояснили, что причиной блокировки стало наличие на страницах Навального и Яшина «заведомо ложной общественно значимой информации», формирующей у людей «панические настроения».