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39 минут назад

«ВКонтакте» заблокировала страницы Алексея Навального и Ильи Яшина

Национальная Служба НовостейНациональная Служба Новостей

Социальная сеть «ВКонтакте» заблокировала страницы политиков Алексея Навального и Ильи Яшина.

«ВКонтакте» заблокировала страницу Алексея Навального
Фото: РИА НовостиРИА Новости

При попытке зайти на страницы оппозиционеров пользователи получают сообщение, что блокировка была осуществлена «по требованию Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года».

В ведомстве пояснили, что причиной блокировки стало наличие на страницах Навального и Яшина «заведомо ложной общественно значимой информации», формирующей у людей «панические настроения».

Ранее Лефортовский суд Москвы признал Алексея Навального виновным по делу об оскорблении судьи, а также по делу о мошенничестве, сообщает RT.

В мире,Алексей Навальный,Илья Яшин,
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