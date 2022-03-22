Мэр Борисполя призвал жителей покинуть город

Глава Борисполя Владимир Борисенко призвал мирных жителей «быть разумными» и уехать из города. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Я обращаюсь к гражданскому населению: быть разумными, и обратиться в call-центр, и по возможности уехать», - заявил мэр города, находящегося в 37 километрах от Киева.

Борисенко заметил, что владельцы автомобилей могут покинуть Борисполь, а не имеющие личного транспорта будут вывезены организованно.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Глава государства назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он особо отметил, что Россия не планирует оккупацию украинских территорий.