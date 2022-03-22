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59 минут назад

В ДНР заявили об освобождении почти половины Мариуполя

Lenta.ruLenta.ru

Вооруженные силы (ВС) России и подразделения Народной милиции Донецкой народной республики (НМ ДНР) освободили почти половину площади Мариуполя. Об этом первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов заявил эфире Первого канала.

Совместными усилиями ВС РФ и НМ ДНР освобождено 50 процентов площади Мариуполя
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, совместными усилиями ВС РФ и НМ ДНР было освобождено минимум 50 процентов площади города. Он также добавил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут тяжелые потери в Мариуполе, уточнив при этом, что урон есть и у сил ДНР.

Ранее официальный представитель НМ Донецкой народной республики Эдуард Басурин сообщил, что военнослужащие ДНР продолжают наступление вглубь позиций украинских войск и наносят ощутимые потери противнику. В частности, он рассказал о добровольной сдаче в плен 15 бойцов 54-й механизированной бригады и 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ, а также практически полном уничтожении 36-й бригады морской пехоты украинской армии в заблокированном Мариуполе.

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