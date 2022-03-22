Совместными усилиями ВС РФ и НМ ДНР освобождено 50 процентов площади Мариуполя

Вооруженные силы (ВС) России и подразделения Народной милиции Донецкой народной республики (НМ ДНР) освободили почти половину площади Мариуполя. Об этом первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов заявил эфире Первого канала.

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По его словам, совместными усилиями ВС РФ и НМ ДНР было освобождено минимум 50 процентов площади города. Он также добавил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут тяжелые потери в Мариуполе, уточнив при этом, что урон есть и у сил ДНР.