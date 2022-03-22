В КНР пригрозили США контрмерами за санкции против китайских чиновников

МИД КНР заявил о готовности принять ответные меры против США за новые американские санкции в отношении китайских чиновников. Об этом рассказал официальный представитель международного ведомства Китая Ван Вэньбинь.

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Он подчеркнул, что китайские власти считают Вашингтон «главным нарушителем прав человека в мире».

«Мы выражаем решительный протест в связи с этими санкциями, которые грубо нарушают суверенитет КНР. Самый крупный нарушитель прав человека в мире - это США. <...> Если эти санкции против китайских официальных лиц не будут отменены, мы дадим зеркальный ответ», - цитирует Вэньбинь ТАСС.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон намерен ввести визовые ограничениям для некоторых представителей КНР, которых считают ответственными за «репрессии в отношении этнических и религиозных меньшинств». По его словам, санкции касаются тех людей, чья деятельность направлена против сторонников определенной религии. Кто конкретно попадет в списки, пока не сообщается.