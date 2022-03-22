В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 104.68EUR 115.60
Войти в почту
23 минуты назад

Ссылки на запрещенные ресурсы исчезли с сайтов ретейлеров

РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Торговые сети оперативно удалили со своих сайтов ссылки на аккаунты в Facebook* и Instagram*. На это обратил внимание корреспондент «ФедералПресс».

Ссылки на запрещенные соцсети исчезли с сайтов магазинов
Фото: Федерал ПрессФедерал Пресс

Ссылки на запрещенные в России ресурсы исчезли с сайтов «Магнита», «Пятерочки», Metro, «Карусели», «Ашана», «МВидео» и других ретейлеров.

Некоторые пошли еще дальше и удалили сами страницы. Например, при попытке открыть Facebook* «Пятерочки» появляется сообщение «Этот контент сейчас недоступен. Возможно, владелец удалил контент или ограничил доступ к нему».

Однако большинство аккаунтов продолжает существовать.

По-видимому, их владельцы надеются на скорое разрешение ситуации с блокировкой соцсетей. Ранее «ФедералПресс» писал о том, что Тверской суд Москвы запретил работу компании Meta* на территории России.

* Признан экстремистской организацией, запрещенной на территории России.

В мире,М.Видео,"Магнит",Ашан,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители