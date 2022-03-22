Ссылки на запрещенные соцсети исчезли с сайтов магазинов

Торговые сети оперативно удалили со своих сайтов ссылки на аккаунты в Facebook* и Instagram*. На это обратил внимание корреспондент «ФедералПресс».

Фото: Федерал Пресс Федерал Пресс

Ссылки на запрещенные в России ресурсы исчезли с сайтов «Магнита», «Пятерочки», Metro, «Карусели», «Ашана», «МВидео» и других ретейлеров.

Некоторые пошли еще дальше и удалили сами страницы. Например, при попытке открыть Facebook* «Пятерочки» появляется сообщение «Этот контент сейчас недоступен. Возможно, владелец удалил контент или ограничил доступ к нему».

Однако большинство аккаунтов продолжает существовать.

По-видимому, их владельцы надеются на скорое разрешение ситуации с блокировкой соцсетей. Ранее «ФедералПресс» писал о том, что Тверской суд Москвы запретил работу компании Meta* на территории России.