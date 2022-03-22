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1 час назад

Китай продолжит развивать торгово-экономические отношения с Россией

ТАССТАСС

Китайские компании продолжат развивать равноправные и взаимовыгодные торгово-экономические отношения с российскими партнерами. Об этом заявил во вторник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Китай продолжит развивать торгово-экономические отношения с Россией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Китай и Россия всегда будут продвигать равноправные и взаимовыгодные, нормальные торгово-экономические отношения", - подчеркнул он на брифинге, отвечая на просьбу западного журналиста подтвердить, что в воскресенье состоялась встреча китайского посла в Москве Чжан Ханьхуэя с представителями деловых кругов КНР, на которой глава дипломатической миссии КНР в России "обсуждал благоприятные экономические возможности в связи со сложившейся ситуацией".

По словам Ван Вэньбиня, Пекин продолжит взаимодействовать с Москвой "на принципах взаимного уважения".

В мире,Ван Вэньбинь,
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