Китай продолжит развивать торгово-экономические отношения с Россией

"Китай и Россия всегда будут продвигать равноправные и взаимовыгодные, нормальные торгово-экономические отношения", - подчеркнул он на брифинге, отвечая на просьбу западного журналиста подтвердить, что в воскресенье состоялась встреча китайского посла в Москве Чжан Ханьхуэя с представителями деловых кругов КНР, на которой глава дипломатической миссии КНР в России "обсуждал благоприятные экономические возможности в связи со сложившейся ситуацией".