Москва своим противодействием натиску Вашингтона подает Пекину пример, который может быть полезен для дела воссоединения страны. Такую точку зрения излагает во вторник в бюллетене китайского аналитического центра Huayu его старший исследователь Хуа Пин.

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"Меры России по противодействию гегемонии США подают Китаю полезный пример, вдохновляя на сопротивление иностранному вмешательству в будущем и воссоединение родины", - считает эксперт.

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Он напомнил, что завершение воссоединения материкового Китая с Тайванем является "заветным желанием сотен миллионов" китайцев.

"Завершение воссоединения родины и осуществление национального возрождения - это то, чего мировые гегемонисты не хотят видеть ни в коем случае", - убежден Хуа Пин.

"Мы должны иметь достаточную идеологическую и материальную подготовку для ведения "Битвы при Шанганьлине" (популярный в Китае кинофильм, рассказывающий об одном из наиболее кровопролитных сражений Корейской войны 1950-1953 годов с участием китайских добровольцев, - прим. ТАСС)", - подчеркивает Хуа Пин.

Он не исключает, что в будущем, когда Китай будет вынужден бороться за воссоединение страны и завершение "великого дела национального возрождения", Вашингтон может прибегнуть к различным уловкам для оправдания своего вмешательства.

Скорее всего, считает Хуа Пин, США при этом будут призывать к "противостоянию автократическим режимам и защите демократических ценностей". Китаю следует заняться изучением различных тактик и методик США в "войнах за завоевание общественного мнения, правовых и информационных войнах", резюмирует исследователь.