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1 час назад

Эксперт заявил, что Россия подает Китаю пример противостояния США

ТАССТАСС

Москва своим противодействием натиску Вашингтона подает Пекину пример, который может быть полезен для дела воссоединения страны. Такую точку зрения излагает во вторник в бюллетене китайского аналитического центра Huayu его старший исследователь Хуа Пин.

Эксперт заявил, что Россия подает Китаю пример противостояния США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Меры России по противодействию гегемонии США подают Китаю полезный пример, вдохновляя на сопротивление иностранному вмешательству в будущем и воссоединение родины", - считает эксперт.

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Он напомнил, что завершение воссоединения материкового Китая с Тайванем является "заветным желанием сотен миллионов" китайцев.

"Завершение воссоединения родины и осуществление национального возрождения - это то, чего мировые гегемонисты не хотят видеть ни в коем случае", - убежден Хуа Пин.

"Мы должны иметь достаточную идеологическую и материальную подготовку для ведения "Битвы при Шанганьлине" (популярный в Китае кинофильм, рассказывающий об одном из наиболее кровопролитных сражений Корейской войны 1950-1953 годов с участием китайских добровольцев, - прим. ТАСС)", - подчеркивает Хуа Пин.

Он не исключает, что в будущем, когда Китай будет вынужден бороться за воссоединение страны и завершение "великого дела национального возрождения", Вашингтон может прибегнуть к различным уловкам для оправдания своего вмешательства.

Скорее всего, считает Хуа Пин, США при этом будут призывать к "противостоянию автократическим режимам и защите демократических ценностей". Китаю следует заняться изучением различных тактик и методик США в "войнах за завоевание общественного мнения, правовых и информационных войнах", резюмирует исследователь.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор он сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, остров - одна из китайских провинций.

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