Глава МККК решил обсудить с Россией ситуацию на Украине

Президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер заявил, что на этой неделе намерен встретиться с российскими официальными лицами, чтобы обсудить ситуацию на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

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24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Глава государства назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он особо отметил, что Россия не планирует оккупацию украинских территорий. Украина в ответ ввела военное положение и разорвала с Россией дипломатические отношения.

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По словам Маурера, ведется активная работа как с Россией, так и с Украиной, «чтобы установить и содействовать получению доступа гуманитарных организаций к людям и предложить им безопасные пути выхода».

«Это то содействие, которое мы оказываем. У нас будет встреча (с российскими властями). У меня твердое намерение установить обширные контакты с российскими властями на этой неделе», - пояснил президент Международного комитета Красного Креста.

Он также отметил, что гуманитарная организация продолжает работу и в республиках Донбасса.

«По обе стороны линии фронта мы продолжаем работу по обеспечению водой, по заботе о здоровье людей. Это, безусловно, вопросы, которые мы можем обсудить во время встречи с российскими властями на этой неделе», - заявил Петер Маурер.

Ранее между Москвой и Киевом прошло несколько раундов переговоров. Делегациям удалось достигнуть понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств.