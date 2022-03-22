В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 104.68EUR 115.60
Войти в почту
30 минут назад

Глава МККК решил обсудить с Россией ситуацию на Украине

Алиса Селезнёва

Президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер заявил, что на этой неделе намерен встретиться с российскими официальными лицами, чтобы обсудить ситуацию на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава МККК решил обсудить с Россией ситуацию на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Глава государства назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он особо отметил, что Россия не планирует оккупацию украинских территорий. Украина в ответ ввела военное положение и разорвала с Россией дипломатические отношения.

Видео дня

По словам Маурера, ведется активная работа как с Россией, так и с Украиной, «чтобы установить и содействовать получению доступа гуманитарных организаций к людям и предложить им безопасные пути выхода».

«Это то содействие, которое мы оказываем. У нас будет встреча (с российскими властями). У меня твердое намерение установить обширные контакты с российскими властями на этой неделе», - пояснил президент Международного комитета Красного Креста.

Он также отметил, что гуманитарная организация продолжает работу и в республиках Донбасса.

«По обе стороны линии фронта мы продолжаем работу по обеспечению водой, по заботе о здоровье людей. Это, безусловно, вопросы, которые мы можем обсудить во время встречи с российскими властями на этой неделе», - заявил Петер Маурер.

Ранее между Москвой и Киевом прошло несколько раундов переговоров. Делегациям удалось достигнуть понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств.

После личных встреч в Белоруссии было принято решение продолжать дискуссию по видеосвязи, однако стороны пока не смогли добиться согласования позиций по всем вопросам. 21 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что российская сторона «демонстрирует гораздо большую готовность работать быстро и содержательно», чем переговорщики с украинской стороны.

В мире,Петер Маурер,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Международный комитет Красного Креста,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители