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39 минут назад

МИД КНР пригрозил США контрмерами за санкции против китайских чиновников

ТАССТАССиещё 2

Китайские власти готовы принять зеркальные контрмеры против США за новые американские санкции в отношении чиновников КНР и считают Вашингтон "главным нарушителем прав человека в мире". Об этом заявил во вторник официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.

МИД КНР пригрозил США контрмерами за санкции против китайских чиновников
Фото: ТАССТАСС

"Мы выражаем решительный протест в связи с этими санкциями, которые грубо нарушают суверенитет КНР, - сообщил он на брифинге. - Самый крупный нарушитель прав человека в мире - это США. <...> Если эти санкции против китайских официальных лиц не будут отменены, мы дадим зеркальный ответ".

В мире,Ван Вэньбинь,
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