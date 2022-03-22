МИД КНР пригрозил США контрмерами за санкции против китайских чиновников

"Мы выражаем решительный протест в связи с этими санкциями, которые грубо нарушают суверенитет КНР, - сообщил он на брифинге. - Самый крупный нарушитель прав человека в мире - это США. <...> Если эти санкции против китайских официальных лиц не будут отменены, мы дадим зеркальный ответ".