Медвежонок попытался ворваться в машину и попал на видео

В США голодный медвежонок попытался ворваться автомобиль с человеком внутри, потерпел неудачу и попал на видео. Об этом сообщает KABC-TV.

Как рассказал житель города Сьерра-Мадре, штат Калифорния, Билл Дюваль, он вернулся на машине с рынка и обнаружил, что к нему во двор забралась медведица с двумя медвежатами-подростками. Американец остановился, решая, как ему поступить дальше, и начал снимать незваных гостей через стекло.