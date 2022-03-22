Медвежонок попытался ворваться в машину и попал на видео

В США голодный медвежонок попытался ворваться автомобиль с человеком внутри, потерпел неудачу и попал на видео. Об этом сообщает KABC-TV.
Как рассказал житель города Сьерра-Мадре, штат Калифорния, Билл Дюваль, он вернулся на машине с рынка и обнаружил, что к нему во двор забралась медведица с двумя медвежатами-подростками. Американец остановился, решая, как ему поступить дальше, и начал снимать незваных гостей через стекло.
В этот момент один из медвежат подошел к автомобилю. «Должно быть, он учуял солонину, подошел прямо к моей дверце и открыл ее», — рассказал мужчина и добавил, что ему пришлось запереть дверь, потому что медвежонок еще три или четыре раза пытался проникнуть в машину.