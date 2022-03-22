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46 минут назад

Зеленский назвал условия переговоров с Россией по Крыму и Донбассу

Мария Иванова

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев может начать переговоры с Россией по Крыму и Донбассу после получения гарантий безопасности. Об этом сообщает Hromadske.

«Донбасс и Крым - это трудная история для всех», - сказал Зеленский.

По его словам, чтобы найти выход, нужно сделать первый шаг, - это гарантии безопасности и окончание боевых действий.

Зеленский отметил, что он готов говорить о Крыме и Донбассе уже на первой встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, но уверен, что решение не будет принято так быстро.

Зеленский: компромиссные договоренности с РФ должны быть вынесены на референдум на Украине

Ранее Зеленский заявил, что в вопросах гарантий безопасности речь идет о конституционных изменениях и изменениях украинского законодательства.

«Я объяснял всем переговорным группам: когда вы говорите обо всех этих изменениях, и они могут быть историческими, мы никуда не денемся, мы придем в референдум. Народ должен будет дать ответ на те или иные форматы компромиссов», - сказал он.

По словам украинского президента, в Киеве уже поняли, что Украину не возьмут в НАТО из страха перед Россией.

«Нам нужно успокоиться, сказать: "Окей, тогда другие гарантии безопасности". Есть страны НАТО, которые хотят быть гарантами безопасности, которые, к сожалению, не могут нам ввести стопроцентное членство в альянсе, но готовы делать все то, что должен был бы делать альянс, если бы мы были членами. И я считаю, что это нормальный компромисс», - подчеркивал он.

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