Зеленский назвал условия переговоров с Россией по Крыму и Донбассу

«Нам нужно успокоиться, сказать: "Окей, тогда другие гарантии безопасности". Есть страны НАТО, которые хотят быть гарантами безопасности, которые, к сожалению, не могут нам ввести стопроцентное членство в альянсе, но готовы делать все то, что должен был бы делать альянс, если бы мы были членами. И я считаю, что это нормальный компромисс», - подчеркивал он.