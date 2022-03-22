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1 час назад

Reuters: Байден назвал позицию Индии по Украине "несколько шаткой"

ТАССТАССиещё 1

Президент США Джо Байден заявил, что позиция Индии по Украине "несколько шаткая". Об этом со ссылкой на выступление главы Белого дома на совещании с представителями национального бизнеса сообщило агентство Reuters.

Reuters: Байден назвал позицию Индии по Украине "несколько шаткой"
Фото: WikimediaWikimedia

Байден подчеркнул, что кроме Индии все страны Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD), включающего также США, Японию и Австралию, ввели санкции в отношении российских компаний и российских граждан, а Нью-Дели даже не осудил Россию.

"Мы выступили единым фронтом в НАТО и в Тихоокеанском регионе", - отметил американский президент.

По его словам, "в QUAD, за возможным исключением Индии, позиция которой несколько шаткая, Япония и Австралия выступили очень сильно в том, что касается" военной спецоперации РФ на Украине.

Ранее Индия воздержалась при голосовании по резолюции Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН, которая осуждала Россию за ее действия против Украины. Республика воздержалась при голосовании в Совете Безопасности ООН по вопросу созыва сессии ГА, посвященной украинскому кризису. Как заявил премьер-министр Нарендра Моди, Индия поддерживает тесные отношения с Россией и Украиной в сфере экономики, безопасности, образования и политики. Поэтому, подчеркнул глава правительства, Нью-Дели придерживается нейтральной позиции и постоянно призывает к миру и диалогу.

В мире,Нарендра Моди,Джозеф Байден,НАТО,Совбез ООН,Генассамблея ООН,ООН,
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