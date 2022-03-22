Среди обломков Boeing в Китае до сих пор не нашли тела пассажиров

Спасателям все еще не удалось найти выживших или тела пассажиров воздушного судна Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines, разбившегося вчера на юге Китая, информирует ТАСС, ссылаясь на Центральное телевидение Китая.

Фото: Reuters Reuters

Как сообщает телеканал со ссылкой на спасателей, на месте трагедии найдены обломки судна, но пропавшие без вести пассажиры и члены экипажа пока не обнаружены.