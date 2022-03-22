Среди обломков Boeing в Китае до сих пор не нашли тела пассажиров

Спасателям все еще не удалось найти выживших или тела пассажиров воздушного судна Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines, разбившегося вчера на юге Китая, информирует ТАСС, ссылаясь на Центральное телевидение Китая.
Как сообщает телеканал со ссылкой на спасателей, на месте трагедии найдены обломки судна, но пропавшие без вести пассажиры и члены экипажа пока не обнаружены.
По опубликованным телевидением фотографиям видно, что спасатели смогли найти некоторые личные вещи, например, обгоревшие кошельки и документы пассажиров.