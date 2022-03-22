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1 час назад

Спасатели до сих пор не смогли найти тела пассажиров среди обломков Boeing в Китае

ЗаманаЗамана

Спасателям все еще не удалось найти выживших или тела пассажиров воздушного судна Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines, разбившегося вчера на юге Китая, информирует ТАСС, ссылаясь на Центральное телевидение Китая.

Среди обломков Boeing в Китае до сих пор не нашли тела пассажиров
Фото: ReutersReuters

Как сообщает телеканал со ссылкой на спасателей, на месте трагедии найдены обломки судна, но пропавшие без вести пассажиры и члены экипажа пока не обнаружены.

По опубликованным телевидением фотографиям видно, что спасатели смогли найти некоторые личные вещи, например, обгоревшие кошельки и документы пассажиров.

В мире,Boeing,
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