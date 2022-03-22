Байден заявил об угрозе российских кибератак в ответ на санкции

Власти США готовятся к возможным кибератакам на ключевые объекты инфраструктуры со стороны России, заявил президент страны Джо Байден во время круглого стола с представителями бизнеса. Трансляция выступления велась в твиттере Белого дома. Байден призвал предпринимателей усилять киберзащиту и сообщил, что американские власти готовы помочь частному сектору инструментами и опытом.

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Лидер США подчеркнул, что его администрация прилагает все усилия, чтобы при необходимости сдержать российские кибератаки и нанести РФ ответный удар.

«Ранее я предупреждал о возможности того, что Россия может заниматься злонамеренной кибердеятельностью против Соединённых Штатов, в том числе в качестве ответа на беспрецедентные экономические меры, которые мы предприняли против неё вместе с нашими союзниками и партнерами», — заявил Байден.

По его словам, власти России не ожидали, что западные страны выступят единым фронтом против российской военной операции на Украине, поэтому сейчас готовят относительно равнозначный ответ на все введённые санкции. «Наиболее вероятно, что они используют кибератаки», — заключил американский президент.

На встрече он также сказал, что у США нет биологического и химического оружия в Европе. Байден подчеркнул, что гарантирует их отсутствие на европейских территориях.

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков 6 марта заявил, что в ходе военной операции на Украине российские военные нашли свидетельства разработки в стране биологического оружия. По данным министерства, программу спонсировал Пентагон. Конашенков добавил, что 24 февраля в украинских биолабораториях экстренно уничтожили возбудителей чумы, сибирской язвы и других смертельных болезней.