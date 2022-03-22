СМИ: в Гибралтаре задержали суперъяхту миллиардера из России

Власти Гибралтара задержали суперъяхту, связанную с владельцем одного из крупнейших в России производителя стальных труб. Об этом сообщает Reuters.

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По данным агентства, этот российский миллиардер находится под санкциями Великобритании и Евросоюза.

Яхта Axioma, которую связывают с ним, пришвартовалась у Гибралтара, британской заморской территории, 21 марта. Судно шло под мальтийским флагом.

По информации Reuters, 72-метровое судно принадлежит холдингу с Британских Виргинских островов под названием Pyrene Investments. Российского миллиардера считают бенефициаром этого холдинга.

Правительство Гибралтара сообщило, что местный Верховный суд постановил арестовать яхту по требованию «ведущего международного банка».

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны. В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ обширные санкции.

Помимо экономических и финансовых санкций, западные страны пообещали конфисковать активы некоторых российских миллиардеров, включая недвижимость, яхты и частные самолеты.

В ночь на 3 марта французские таможенники задержали яхту под названием Amore Vero. Министр экономики Брюло Ле Мэр заявил, что судно принадлежит российскому миллиардеру.

Власти Италии 5 марта задержали 64-метровую яхту Lady M, пришвартованную в Лигурии. Отмечалось, что она принадлежит российскому бизнесмену и была задержана в соответствии с новыми санкциями ЕС.