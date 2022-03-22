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41 минуту назад

В Китае раскритиковали США за вред от антироссийских санкций

Елена Прошина

Санкции США против России продемонстрировали все недостатки мировой финансово-экономической системы. Об этом говориться в материале издания «Хуаньцю шибао», сообщает РИА Новости.

В Китае раскритиковали США за вред от санкций против РФ
Фото: EPAEPA

Как говорится в статье, новые санкции предусматривают ограничение возможностей России по экспорту энергоносителей, а также импорту технологий, ключевых продуктов и доступу к международным рынкам капитала. Однако автор статьи отмечает, что с глобальной точки зрения санкции США лишь усугубляют проблемы в глобальной цепочке поставок, провоцируют рост цен на сырье и энергоносители, а также ускоряют и без того серьезную глобальную инфляцию.

Кроме того, издание отмечает, что санкции поставят под удар финансовые учреждения в третьих странах, которые подвержены влиянию России в большей степени. Например, есть риск возникновения дефолта по суверенным долгам, уверен автор материала.

Он добавил, что замораживание валютных российских резервов в размере сотен миллиардов долларов уже пошатнуло надежность и стабильность международной валютно-финансовой системы. Автор статьи считает, что санкции США против России продемонстрировали чрезмерную зависимость мировой экономики от доллара. По его словам, другие страны могут захотеть диверсифицировать валютные резервы, расчетные валюты и платежные системы.

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