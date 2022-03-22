В Китае раскритиковали США за вред от санкций против РФ

Санкции США против России продемонстрировали все недостатки мировой финансово-экономической системы. Об этом говориться в материале издания «Хуаньцю шибао», сообщает РИА Новости.

Фото: EPA EPA

Как говорится в статье, новые санкции предусматривают ограничение возможностей России по экспорту энергоносителей, а также импорту технологий, ключевых продуктов и доступу к международным рынкам капитала. Однако автор статьи отмечает, что с глобальной точки зрения санкции США лишь усугубляют проблемы в глобальной цепочке поставок, провоцируют рост цен на сырье и энергоносители, а также ускоряют и без того серьезную глобальную инфляцию.

Кроме того, издание отмечает, что санкции поставят под удар финансовые учреждения в третьих странах, которые подвержены влиянию России в большей степени. Например, есть риск возникновения дефолта по суверенным долгам, уверен автор материала.