В Китае раскритиковали США за вред от санкций против РФ

Санкции США против России продемонстрировали все недостатки мировой финансово-экономической системы. Об этом говориться в материале издания «Хуаньцю шибао», сообщает РИА Новости.
Как говорится в статье, новые санкции предусматривают ограничение возможностей России по экспорту энергоносителей, а также импорту технологий, ключевых продуктов и доступу к международным рынкам капитала. Однако автор статьи отмечает, что с глобальной точки зрения санкции США лишь усугубляют проблемы в глобальной цепочке поставок, провоцируют рост цен на сырье и энергоносители, а также ускоряют и без того серьезную глобальную инфляцию.
Кроме того, издание отмечает, что санкции поставят под удар финансовые учреждения в третьих странах, которые подвержены влиянию России в большей степени. Например, есть риск возникновения дефолта по суверенным долгам, уверен автор материала.
Он добавил, что замораживание валютных российских резервов в размере сотен миллиардов долларов уже пошатнуло надежность и стабильность международной валютно-финансовой системы. Автор статьи считает, что санкции США против России продемонстрировали чрезмерную зависимость мировой экономики от доллара. По его словам, другие страны могут захотеть диверсифицировать валютные резервы, расчетные валюты и платежные системы.