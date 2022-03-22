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2 часа назад

22 яхты россиян задержали в Финляндии и Гибралтаре

Свободная прессаСвободная пресса

Стало известно, что финская таможня задержала 21 яхту за их возможное отношение к россиянам. Еще одну яхту задержали в Гибралтаре. Как сообщает Reuters, в последнем случае речь идет о Axioma, предположительно принадлежащей миллиардеру Дмитрию Пумпянскому.

22 яхты россиян задержали в Финляндии и Гибралтаре
Фото: ReutersReuters

Теперь специалисты выясняют, кому именно принадлежат судна. Если окажется, что владельцы находятся под санкциями, будет поставлен вопрос о заморозке имущества.

Яхту Медведчука арестовали в Хорватии

Ранее «Свободная пресса» сообщала о том, что на Сардинии Финансовая гвардия Италии наложила арест на долю недвижимости российского бизнесмена Петра Авена.

Также известно, что был наложен арест на яхту, относящуюся к активам бывшего основного бенефициара международного производителя удобрений «Еврохим» и угольно-энергетической компании СУЭК Андрея Мельниченко. Ее стоимость примерно 530 миллионов евро.

В мире,Андрей Мельниченко,Петр Авен,Дмитрий Пумпянский,Еврохим,СУЭК,
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