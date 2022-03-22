Раскрыты темы переговоров Байдена с Европой

В ходе визита в Брюссель и Варшаву президент США Джо Байден обсудит отказ европейских стран от российских энергоносителей. Об этом пишет газета Politico, ссылаясь на собственные источники.

Фото: Reuters Reuters

В поездке Байдена сопроводит старший советник Госдепа США по энергетической безопасности Эймос Хокстин, который также станет участником переговоров. Издание раскрыло темы диалога американской делегации с Европой: ожидается, что они обсудят прекращение поставок газа из России. Однако газета заявила, что Байден не поможет Европе отказаться от российского топлива.

Лидер США сталкивается со значительными ограничениями в том, «что он сможет пообещать во время своего визита на континент на этой неделе». Американские организации уже отправляют за границу сжиженный природный газ (СПГ) максимально быстро, но в предстоящие два года появится мало «новых мощностей».