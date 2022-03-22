Названа дата проведения спецсессии Генассамблеи ООН по Украине

Специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН по ситуации на Украине возобновится в среду, 23 марта. Начало запланировано на 17:00 мск, передает ТАСС , ссылаясь на заявление официального представителя председателя 76-й сессии ГА ООН .

Ранее первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил в своем Telegram-канале, что Россия планирует в ближайшее время запросить проведение голосования в СБ ООН по своему проекту гуманитарной резолюции по Украине. Дипломат назвал распространяемые западными представителями сведения о том, что Россия якобы отозвала проект своей резолюции, "неправдой и очевидной попыткой выдать желаемое за действительное".