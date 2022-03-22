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57 минут назад

США заявили, что хотят услышать от КНР слова осуждения шагов РФ в отношении Украины

Елена Прошина

США хотели бы услышать от Китая официальное заявление, в котором осуждались бы действия России на Украине. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает ТАСС.

США захотели услышать от КНР слова осуждения дейстий РФ
Фото: ReutersReuters

По ее словам, устное осуждение действий президента России Владимира Путина» и армии РФ в отношении Украины со стороны КНР «важно и необходимо». Псаки подчеркнула, что речь идет о том, на какой стороне истории Китай желает оказаться в настоящий момент.

По ее словам, США поддерживают каналы коммуникации с КНР открытыми. Официальный представитель Белого дома также отметила, что Китай иногда повторяет «теории заговоров о химическом оружии, выдвинутые Россией», в целом позиция КНР не внушает доверия. Псаки добавила, что именно поэтому США хотят добиться от Китая осуждения происходящего на Украине.

Она не уточнила, считает ли американское правительство, что Пекин прислушается к их призыву не оказывать материальную поддержку Москве. Кроме того, Псаки отказалась пояснять, что думает Вашингтон о стараниях Китая «обойти» санкции США и Запада в отношении России. Однако она подчеркнула, что «сближение Китая с Россией» беспокоит как США, так и многие европейские государства.

В мире,Владимир Путин,Администрация США,
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