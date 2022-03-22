США захотели услышать от КНР слова осуждения дейстий РФ

США хотели бы услышать от Китая официальное заявление, в котором осуждались бы действия России на Украине. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает ТАСС.
По ее словам, устное осуждение действий президента России Владимира Путина» и армии РФ в отношении Украины со стороны КНР «важно и необходимо». Псаки подчеркнула, что речь идет о том, на какой стороне истории Китай желает оказаться в настоящий момент.
По ее словам, США поддерживают каналы коммуникации с КНР открытыми. Официальный представитель Белого дома также отметила, что Китай иногда повторяет «теории заговоров о химическом оружии, выдвинутые Россией», в целом позиция КНР не внушает доверия. Псаки добавила, что именно поэтому США хотят добиться от Китая осуждения происходящего на Украине.
Она не уточнила, считает ли американское правительство, что Пекин прислушается к их призыву не оказывать материальную поддержку Москве. Кроме того, Псаки отказалась пояснять, что думает Вашингтон о стараниях Китая «обойти» санкции США и Запада в отношении России. Однако она подчеркнула, что «сближение Китая с Россией» беспокоит как США, так и многие европейские государства.