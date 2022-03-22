США захотели услышать от КНР слова осуждения дейстий РФ

США хотели бы услышать от Китая официальное заявление, в котором осуждались бы действия России на Украине. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает ТАСС.

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По ее словам, устное осуждение действий президента России Владимира Путина» и армии РФ в отношении Украины со стороны КНР «важно и необходимо». Псаки подчеркнула, что речь идет о том, на какой стороне истории Китай желает оказаться в настоящий момент.

По ее словам, США поддерживают каналы коммуникации с КНР открытыми. Официальный представитель Белого дома также отметила, что Китай иногда повторяет «теории заговоров о химическом оружии, выдвинутые Россией», в целом позиция КНР не внушает доверия. Псаки добавила, что именно поэтому США хотят добиться от Китая осуждения происходящего на Украине.